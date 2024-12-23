اشتعال النيران في خيام النازحين.. شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي بخان يونس (فيديو)

استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون، مساء الأحد، بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك بمنطقة المواصي في خان يونس التي وصفها الجيش سابقا بأنها آمنة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لخان يونس إلى 7 فلسطينيين، بعدما كان العدد الأولي 3.

ووصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر، بعد أن أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تمكنت من انتشال عدد منهم من موقع القصف.

وقال الدفاع المدني بغزة “طواقمنا والطواقم الطبية الأخرى تنتشل وتنقل عددا من الشهداء والجرحى بعد استهداف الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لعدد من خيام النازحين، بمواصي خان يونس جنوبي القطاع”.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين على النزوح المتكرر والقسري تحت تهديد النيران إلى مناطق زعم أنها آمنة.

وتعمّد جيش الاحتلال في سلوك متكرر استهداف النازحين في المناطق المصنفة آمنة، وكثيرا ما قال مسؤولون فلسطينيون وأمميون إن قطاع غزة يخلو من المناطق الآمنة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.