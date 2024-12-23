الاحتلال يطلق النار على مقدسي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. وحماس تعلّق (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز حزما العسكري شمال شرقي القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على شاب عند الحاجز المذكور، ولم تعرف حالته الصحية بعد، كما منعوا وصول الإسعاف إليه، وأغلقوا الطرق المحيطة بالحاجز.

وأظهرت مشاهد مصورة من المكان، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب ملقى على الأرض بجانب مركبته دون تقديم الإسعافات له.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي “تحييد” فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حزما، وأضافت أنه لم يصب أي إسرائيلي.

من محيط حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بعد إطلاق النار تجاه شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. pic.twitter.com/Fkeiuui2AR — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 23, 2024

“ستبقى شوكة في حلق الاحتلال”

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الاثنين “إن عملية الطعن التي وقعت عند حاجز حزما، هي رد طبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من حرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة ومخططات التهجير في الضفة الغربية المحتلة، وعدوان المستوطنين وخاصة جماعات الهيكل على المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف البيان “تمثل هذه العملية رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن القدس والضفة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ومخططاته الاستعمارية”.

وأكد البيان أن “محاولات الاحتلال الصهيوني لوأد المقاومة في الضفة والقدس ومخططات الضم وتهجير شعبنا ستبوء بالفشل”، ودعت الحركة إلى “تصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا”.