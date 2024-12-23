الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية وجنديين بلواء “كفير” في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط برتبة نقيب في انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن النقيب إيلي غافرييل أتيدغي (22 عاما) من مستوطنة كريات موتسكين (شمال)، نائب قائد سرية في كتيبة شمشون (92) بلواء كفير، قُتل في معركة شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن جنديين من مستوطنتي تلمون وإليعازر بالضفة الغربية من كتيبة شمشون قُتلا أيضا في المعركة نفسها.

“القسام” تقتل قوة إسرائيلية وتحرر فلسطينيين

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت أفراد قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى شمالي قطاع غزة، بعدما طعنت وقتلت 3 عسكريين كانوا يحرسونه، وحررت عددا من الفلسطينيين كانوا معتقلين داخله.

وفي بيان لها عبر حسابها على منصة تلغرام، قالت القسام “في عملية أمنية معقدة.. تمكن عدد من مجاهدينا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية، ومن ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كل أفراد القوة الصهيونية من مسافة صفر”.

وأضافت أن مقاتليها اغتنموا أسلحتهم (أفراد القوة) وحرروا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تعلن فيها “القسام” تنفيذ عمليات طعن جنود إسرائيليين ضمن القوات المتوغلة في شمال القطاع.

وكانت القسام قد أعلنت، الاثنين، في سلسلة بيانات تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات جيش الاحتلال.

وفيما يلي سرد للعمليات: