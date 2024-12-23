الجزيرة مباشر تحصل على صور من مسيّرة إسرائيلية تكشف التدمير المتعمد الذي نفذه الاحتلال في جباليا (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على صور جوية مسربة من مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطتها المقاومة الفلسطينية تظهر تدمير مناطق واسعة من شمالي قطاع غزة.

وتظهر في الصور مناطق عديدة من جباليا مثل “تل الزعتر” و”الفالوجا” و”دوار أبو شرخ”، كما تظهر أيضا أجزاء من “جباليا النزلة”.

#الجزيرة_مباشر تحصل على صور جوية مسربة من مسيرة إسرائيلية أسقطتها المقاومة #غزة pic.twitter.com/DOAxw3IRIe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2024

وتبدو أعداد كبيرة من البنايات وقد تحولت إلى هياكل خرسانية وركام، كما تحولت مساحات شاسعة إلى أراض خالية.

وتظهر في الصور دبابات وآليات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرائق مشتعلة في مناطق متفرقة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمالي قطاع غزة، الذي يضم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في محاولة لدفع سكان المنطقة إلى النزوح عنها وترك منازلهم.

وأسفرت العملية عن استشهاد وإصابة المئات وعمليات نزوح لعشرات الآلاف من سكان تلك المناطق.