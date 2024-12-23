“الخوف يطاردنا في كل مكان”.. 96% من أطفال غزة يشعرون بالموت الوشيك (فيديو)

انتهاكات عديدة يعانيها أطفال قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عام، وثقتها دراسة حديثة أعدها “تحالف أطفال الحرب”.

الدراسة كشفت أن 96% من الأطفال في غزة يشعرون بأن موتهم وشيك، حيث أصبحت فكرة الموت جزءًا من حياتهم اليومية بسبب الحرب.

التقت الجزيرة مباشر بأطفال غزيين وعائلاتهم، ورصدت شهادات تروي تفاصيل ما عاشوه من صدمات نفسية وآلام بسبب الأوضاع المروعة، التي فرضتها الحرب الإسرائيلية عليهم.

“الموت يطاردنا في كل لحظة”

تروي الطفلة حلا الجعيدي للجزيرة مباشر تجربتها المأساوية قائلة: “كنت ألعب مع صديقاتي حين دوت انفجارات قوية، ركضت نحو منزلنا، وعندما دخلت، وجدت أمي ملقاة على الأرض، وأبي مغمى عليه، رأيت رأسه ينزف وكان يصرخ، بينما كانت أمي تدعو الله، لم أستطع فعل شيء سوى الركض لطلب المساعدة، وكانت هذه اللحظة بالنسبة لي وكأنها النهاية”.

أما الطفلة مارلين أبو خوصة، فتروي تجربتها المؤلمة وتقول “قذيفة أصابت منزلنا فجأة، شظية أصابتني في رجلي، وأخرى في جسدي، كنت أركض حاملةً أخي الصغير في يدي، والدم يملأ جسدي، كان لا بد من الوصول إلى المستشفى في أسرع وقت، في تلك اللحظة، أدركت أن الموت يلاحقنا في كل مكان”.

معاناة الأمهات في تهدئة الأطفال

بدورها، تحدثت شيرين أبو خوصة، والدة الطفلة مارلين، عن معاناتها في محاولة تهدئة أطفالها وسط هذا التوتر المستمر، موضحة “كلما رأيت أولادي مرعوبين، أحاول أن أخفف عنهم قدر المستطاع، أقرأ لهم القرآن وأحدثهم عن أشياء إيجابية رغم أننا جميعًا نشعر بالخوف، لا أستطيع أن أخفي عنهم القلق”.

وأضافت الأم “نحن نعيش في خيمة تحت القصف، ولا أستطيع أن أضمن لهم الأمان، حتى أثناء الليل، يكون الخوف هو الشريك الدائم لنا”.

“الشعور بالخوف يلاحقنا في كل مكان”

شهادة أخرى روتها الفتاة فضيلة إيادي، عن اللحظات المرعبة التي عاشتها مع أسرتها خلال الحرب، وقالت “كان الصوت غير مألوف، وفكرنا أنه قد تكون دبابات تدخل إلى المدينة، عندها، أخبرت أخواتي أننا قد نكون في آخر لحظات حياتنا، كنا نعيش في خيمة، وبينما نسمع انفجارات من حولنا، كان الشعور بالخوف يلاحقنا في كل لحظة، وكأن الموت يحيط بنا من كل جانب”.

وتابعت “نحن نشعر بالموت في كل لحظة، سواء داخل الخيمة أو في الشارع، وعندما نرى أصدقاءنا وأقاربنا يتعرضون للإصابات أو الاستشهاد، نتأكد أن الموت ليس بعيدًا عنا، في هذه اللحظات، تشعر أن الموت يطاردك، وأن الحياة أصبحت غير آمنة”.

وكشفت الدراسة التي أجرتها منظمة غير حكومية مقرها غزة، برعاية تحالف “أطفال الحرب”، أن 96% من الأطفال في غزة يشعرون بأن موتهم قريب، في حين أن نحو نصفهم يتمنون الموت نتيجة للآثار النفسية الناتجة عن انتهاكات العدوان الإسرائيلي الوحشية المتواصلة على القطاع للعام الثاني على التوالي. كما أشارت الدراسة إلى التأثير النفسي المدمر للحرب في أطفال قطاع غزة.