سياسة|لبنان

الشرع وفيدان يطلان على دمشق من قمة جبل قاسيون.. وناشطون: مشهد تاريخي (فيديو)

الشرع وفيدان يحتسيان القهوة من قمة جبل قاسيون
الشرع وفيدان يحتسيان القهوة على قمة جبل قاسيون (وكالة الأناضول)
23/12/2024-|آخر تحديث: 23/12/202412:58 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون مشهدًا اعتبروه “تاريخيًّا” على منصات التواصل، جمع بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

ووقف الشرع وفيدان على أعلى قمة جبل قاسيون المطل على العاصمة السورية دمشق يحتسيان القهوة.

وعلّق الداعية الإسلامي علي الصلابي على الصورة، وكتب على حسابه على إكس “رسالة واضحة لكل الشعوب والدول: هذا الشعب السوري العظيم يستحق الخير والمستقبل الذي يليق بتضحياته وصموده”.

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وكتب موسى العمر “بقيت مغلقة بمقاهيها من 12 عامًا وأهل الشام محرومون منها”.

وعلق حساب باسم مضر “مقطع تاريخي بكل ما فيه من تفاصيل ومعان”.

واستقبل أحمد الشرع، وزير الخارجية التركي في العاصمة دمشق، وهذه ثاني زيارة يجريها مسؤول تركي كبير لسوريا بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد أن زار رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن دمشق في 12 من الشهر نفسه، والتقى الشرع.

وكانت تركيا من أبرز الدول التي اتخذت موقفا مناهضا للأسد منذ اندلاع الثورة الشعبية على نظامه عام 2011.

وقدمت أنقرة دعما كبيرا للفصائل السورية المعارضة للأسد، واستقبلت على أراضيها ملايين اللاجئين السوريين، ودعمت كذلك فصائل معارضة مسلّحة في سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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