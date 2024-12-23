جنين تشتعل.. مقتل شرطي فلسطيني وأمن السلطة يواجه المقاومة بقذائف “آر بي جي” (فيديو)

أفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر، باندلاع اشتباكات عنيفة ومتواصلة بين قوات الأمن الفلسطينية ومجموعات المقاومة داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المصادر، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات شهدت تصعيدًا غير مسبوق، حيث استخدمت قوات الأمن الفلسطينية قذائف “آر بي جي” ضد عناصر المقاومة خلال المواجهات.

وتأتي هذه الاشتباكات في ظل توترات متصاعدة داخل المخيم، حيث تسعى قوات الأمن للسيطرة على الوضع وسط رفض مجموعات المقاومة لعدة إجراءات أمنية.

مقتل رجل أمن

وأعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، “استشهاد” الرقيب أول مهران قادوس، أحد أفراد الشرطة الفلسطينية من قرية عراق بورين، اليوم الاثنين، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل “خارجين عن القانون أثناء تأديته واجبه الوطني” في مخيم جنين.

وأكد العميد رجب أن “هذه الجريمة النكراء التي استهدفت أحد أفراد المؤسسة الأمنية تأتي في وقت حساس، حيث يُعد الشهيد الثاني منذ بدء حملة (حماية وطن)”. وأمس، نعت قوى الأمن، المساعد أول ساهر فاروق جمعة ارحيل من الحرس الرئاسي.

“حماية وطن”

وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم “حماية وطن”، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف “الخارجين عن القانون”.

وفي المقابل، ترى حركة حماس وقادة في “كتيبة جنين” (التابعة لحركة الجهاد الإسلامي) أن العملية تستهدف “فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة” في المخيم؛ مما أثار تباينا في المواقف وأدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة.