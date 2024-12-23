خبير عسكري إسرائيلي: هجماتنا على اليمن لن تكون مجدية وهذا ما ينبغي فعله
قال خبير عسكري إسرائيلي، إن الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جماعة الحوثي اليمنية “لن تكون مجدية”.
وأوضح المقدم أيال فينكو، الخبير في الأمن القومي في تصريحات لقناة “i24″، اليوم الأحد، أن أعضاء جماعة الحوثي يبلغ عددهم عشرات الآلاف؛ لذلك فإن “الهجمات الإسرائيلية ضد الحوثيين لا تضرهم حقًّا”.
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ويرى الخبير العسكري الإسرائيلي، أن الهجوم على جماعة الحوثي سيكون مجديًا فقط إذا كان من خلال تحالف يضم الولايات المتحدة ودولًا عربية “معتدلة”، إضافة إلى “قطع خطوط الإمداد الإيرانية لجماعة الحوثي”.
وصباح اليوم، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جماعة الحوثي بأن إسرائيل ستواصل العمل ضدها “بقوة وإصرار وحنكة”، وقال إنه في هذه الحالة “لن تتحرك إسرائيل بمفردها، بل مع الولايات المتحدة ودول أخرى”، لم يكشف عنها.
وتأتي تصريحات نتنياهو بعد يوم من سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي على منطقة تل أبيب؛ متسببا في إصابة نحو 16 شخصا، بعد أن فشل جيش الاحتلال في اعتراضه.
وشنت إسرائيل، ليلة الخميس الماضي، سلسلة غارات على البنية التحتية للطاقة والموانئ في اليمن.
وأكد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، في كلمة متلفزة، مساء اليوم الأحد، استمرار الجماعة في استهداف إسرائيل والسفن المرتبطة بها حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري أس ترومان” وعدد من المدمرات التابعة لها بعملية نوعية نتج خلالها افشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا واسقاط (طائرة F18) – 22 ديسمبر 2024م
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— العميد يحيى سريع (@army21ye) December 22, 2024