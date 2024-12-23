على متن أول طائرة قطرية إلى سوريا منذ سقوط بشار.. وفد رفيع من الدوحة يزور دمشق (فيديو)

بدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، اليوم الاثنين، زيارة إلى دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين.

وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس، إن الخليفي وصل دمشق على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين، وتجسيدًا للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا.

وأوضح أن الوفد وصل على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

والتقى الوفد القطري فور وصوله إلى دمشق مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وصل إلى دمشق قبل قليل على متن اول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد سعادة @Dr_Al_Khulaifi،على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين وتجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) December 23, 2024

فتح السفارة

وأعادت قطر فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، أول أمس السبت، بعد إغلاق دام نحو 13 عاما.

وكانت الدوحة قد أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق، واستدعت سفيرها في يوليو/تموز 2011، بعد قيام الثورة السورية وإفراط نظام الأسد في استخدام القوة ضد المتظاهرين.