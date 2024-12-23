قيادي حوثي: أسقطنا طائرة أمريكية بتكتيك جديد وحققنا 3 أهداف مهمة أوجعت إسرائيل (فيديو)

قال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، إن الهجوم الذي استهدف صنعاء، السبت، من قبل طائرات أمريكية وبريطانية استهدف الأهداف نفسها التي قصفتها “دول العدوان” سابقًا، مؤكدًا أن هذه الضربات “غير مؤثرة” ولم تحقق أي نتائج استراتيجية.

تكتيك جديد

وأوضح البخيتي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن القوات المسلحة اليمنية واجهت الهجوم بتكتيك جديد أدى إلى إسقاط طائرة أمريكية؛ مما يعكس نجاح الاستراتيجية اليمنية في التعامل مع نقاط ضعف الأساطيل الأمريكية، خاصة أثناء إقلاع وهبوط الطائرات من حاملات الطائرات.

وأشار البخيتي إلى أن إسقاط الطائرة الأمريكية جاء نتيجة للاشتباك المباشر بين القوات اليمنية والقوات الأمريكية، رغم محاولة البنتاغون التهرب من الحادث بالإشارة إلى “نيران صديقة”. وأضاف “هذا الادعاء يكشف حالة الإرباك التي يعيشها العدو في مواجهة تصعيدنا العسكري”.

رد على اتهامات نتنياهو

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصف فيها أنصار الله بـ”ذراع إرهابية لإيران”، قال البخيتي “الإرهابي الحقيقي هو من يرتكب المجازر ضد سكان غزة ويحاصرهم”.

وتابع “إسرائيل وأمريكا وبريطانيا هم من يمثلون الإرهاب العالمي، بينما تهدف عملياتنا إلى وقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة. وسنستمر في مواجهتنا حتى يتوقف العدوان”.

وردًّا على مزاعم نتنياهو بأن الحوثيين يشكلون تهديدًا للنظام الدولي والملاحة البحرية، اعتبر البخيتي أن هذه التصريحات تعكس عجز إسرائيل عن المواجهة المباشرة.

وأضاف “تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن خيبة أملهم لعدم تلقّي الدعم الدولي كافية لإثبات ضعفهم. نحن نعتمد على الله ونتحرك بثقة وإيمان لتحقيق النصر”.

فرصة للمواجهة المباشرة

وأكد البخيتي أن اليمنيين يتلقون ضربات موجعة، لكنهم “يوجهون ضربات أكثر إيلامًا للعدو”. وأضاف أنهم حققوا ثلاثة أهداف رئيسية حتى الآن:

فرض حصار اقتصادي جزئي على الكيان “الصهيوني”.

إجبار ملايين الإسرائيليين على الدخول إلى الملاجئ.

إفشال مهام التحالف الأمريكي والبريطاني في حماية الملاحة الإسرائيلية.

وختم البخيتي بالقول “نعتبر هذه المواجهة المباشرة مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل فرصة ثمينة. فرغم الضربات، يخرج اليمن أقوى بعد كل جولة، ونحن ماضون في نصرة غزة ورفع الحصار عنها حتى تحقيق النصر الذي وعدنا الله به”.