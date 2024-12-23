مدير مستشفى كمال عدوان يكشف تفاصيل “هجوم مفاجئ” وانفجارات أرعبت المرضى

كشف الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، عن تفاصيل الهجوم العنيف الذي استهدف المستشفى بشكل مفاجئ أمس الأحد.

وأوضح، في بيان اليوم الاثنين، أن دبابات وجرافات اقتربت من البوابة الغربية للمستشفى تحت نيران كثيفة؛ مما أدى إلى اختراق الرصاص لوحدة العناية المركزة وقسمي الولادة والجراحة المتخصصة.

وأضاف أبو صفية أن المرضى أُجبروا على الاحتماء في ممرات المستشفى، إلا أن بعض الرصاصات انفجرت داخل الأقسام، محدثة حالة من الذعر والخوف بين المرضى. كما أُصيب أحد المولدات الحيوية بحريق أدى إلى تعطله تمامًا، واستُهدف خزان الوقود، لكنه لم ينفجر.

الوضع الإنساني حرج والمساعدات شحيحة

وأشار أبو صفية إلى أن المستشفى، الذي يضم حاليًّا 91 مريضًا من المسنّين والأطفال والنساء، يعمل في ظروف بالغة الصعوبة ويقدم الحد الأدنى من الخدمات. ورغم المناشدات المستمرة للمجتمع الدولي لتوفير الحماية وفتح ممرات إنسانية، فإن المساعدات التي وصلت حتى الآن كانت “ضئيلة للغاية”؛ مما يزيد خطورة الوضع.

وأوضح أن المستشفى يتعرض لتهديد يومي مستمر، حيث استهدفت الطائرات المسيّرة صباح اليوم المستشفى بقنابل ألقيت على ساحاته وسطحه، وهو ما يهدد إمدادات الوقود والأكسجين الضرورية لاستمرار العمل. كما أن القصف المستمر دمر المنازل والمباني المحيطة، مضيفًا “من الواضح أن المستشفى يتعرض للاستهداف المتعمد بهدف القتل والتهجير القسري”.

وختم أبو صفية بيانه بمناشدة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الهجوم وحماية النظام الصحي، مؤكدًا أن استهداف المستشفيات يمثل جريمة ضد الإنسانية. ودعا إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية الطاقم الطبي والمرضى وتوفير الإمدادات الأساسية لضمان استمرارية الرعاية الصحية في ظل هذا التصعيد العنيف.