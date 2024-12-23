مشهد مفزع في الضفة.. الاحتلال يحوّل نادي شباب مخيم الفوار إلى مركز تحقيق ميداني (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 4 فلسطينيين من محافظة الخليل، وأخضعت العشرات لتحقيق ميداني، خلال اقتحام مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة في نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن قوات الاحتلال حوّلت نادي شباب مخيم الفوار إلى مركز تحقيق ميداني، حيث قامت باحتجاز قرابة الـ100 مواطن، وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تواصل احتجاز عشرات الشبان بعد اعتقالهم من منازلهم بمخيم الفوار جنوب الخليل ونقلهم إلى نادي المخيم للتحقيق معهم. pic.twitter.com/2BhUtemsdq — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 23, 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز عشرات الشبان بعد اعتقالهم من منازلهم بمخيم الفوار جنوبي الخليل ونقلهم إلى نادي المخيم للتحقيق معهم.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل ومخارج المخيم بالكامل، ومنعت التجوال داخله، علما بأن هذا الاقتحام هو الثالث للمخيم خلال 24 ساعة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ما أسفر عن 824 شهيدا ونحو 6500 جريح.