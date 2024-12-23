وفد من “لجان المقاومة في فلسطين” يلتقي قيادة حركة حماس بالقاهرة.. إليك التفاصيل

التقى وفد من لجان المقاومة في فلسطين، برئاسة أمينها العام أيمن الششنية “أبو ياسر”، وفدًا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة خليل الحية، لبحث آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء حول وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للجان المقاومة، اليوم الاثنين، ناقش الجانبان المستجدات المتعلقة بجهود وقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 14 شهرًا، إضافة إلى سبل تحقيق تقدم في صفقة تبادل الأسرى، مؤكدين حرصهم على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

كما تطّرقت المباحثات إلى أهمية تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، حيث أكد الطرفان ضرورة البدء في خطوات عملية لتأسيس اللجنة والإعلان عنها قريبًا لتلبية احتياجات أبناء القطاع.

تعزيز الجهود المشتركة

واتفق الوفدان على مواصلة التشاور والتنسيق للتصدي للمخططات الإسرائيلية، وتعزيز الجهود المشتركة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأمس الأحد، اعتبرت حركات حماس و”الجهاد” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان أن “إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى باتت أقرب من أي وقت إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة”.

والخميس، أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات المحتجزين في قطاع غزة أن ظروف إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية “تحسنت”، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب نتنياهو بيانا يتحدث عن “تطور” في المفاوضات منذ بداية الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.