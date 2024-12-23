وزير الخارجية الإماراتي يُجري اتصالا بنظيره السوري الجديد.. ماذا جاء فيه؟

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أجرى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت الوكالة “ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأضافت أن وزير الخارجية الإماراتي “شدَّد خلال الاتصال مع الشيباني على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، حيث تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر”.

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً التطورات مع وزير خارجية سوريا وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك#وام https://t.co/gmJS1ok440 pic.twitter.com/9BawJf0b2E — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 23, 2024

ويُعَد الاتصال أول تحرك رسمي إماراتي تجاه الإدارة السورية الجديدة، وسط حراك عربي نحو دمشق، بدأ في وقت سابق الاثنين بزيارة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.