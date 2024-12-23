3 كلمات بالعربية ألهبت القاعة.. أردوغان يرد على شبان هتفوا “اذهب بنا إلى القدس” (شاهد)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف دائمًا إلى جانب المظلوم في مواجهة الظالم، مشددًا على أن تركيا اختارت الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ.

وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها، قبل أيام، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ماردين بجنوب شرق تركيا.

وخلال المؤتمر، طالب الشبان الحاضرون الرئيس أردوغان قائلين “اذهب بنا إلى القدس“، ليرد عليهم قائلًا “من صبر ظفر”.

فجر الحرية في سوريا

وأشار أردوغان إلى أن “فجر الحرية بدأ يبزغ في سوريا بعد ظلام استمر مدة 61 عامًا”، مؤكدًا أن تركيا لم تتخل عن الشعب السوري رغم أن العالم أدار ظهره له باستثناء قلة قليلة.

وأوضح أن بلاده أبدت اهتمامًا كبيرًا بسوريا منذ اليوم الأول للحرب، معتبرًا أن الحدود المشتركة بين البلدين البالغة 910 كلم تعزز هذا الالتزام.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن مواقف تركيا في السياسة الخارجية، والاقتصاد، ومكافحة الإرهاب ستتضح صحتها بمرور الزمن. كما أكد أن السوريين الذين أطاحوا بنظام البعث قادرون على بناء مستقبل جديد يعمّه الرفاه والاستقرار.