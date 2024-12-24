الأونروا: إسرائيل تقتل طفلا كل ساعة في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقتل طفلا كل ساعة في قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الأونروا، في بيان: لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل 14500 طفل في غزة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وتابعت: ‏يُقتل طفل كل ساعة، هذه ليست مجرد أرقام.

وأكدت الأونروا عدم وجود مبررات لقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن كل من نجا من الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية.

محرومون من التعليم

‏وأشارت الأونروا إلى أن الأطفال الفلسطينيين محرومون من التعليم، حيث يقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض.

وحذرت قائلة: الوقت ينفد بسرعة لهؤلاء الأطفال، إنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الأونروا إن أطفال قطاع غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم.

35055 طفلا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حتى يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، يخضع نحو 80.5% من قطاع غزة لأوامر إخلاء سارية المفعول أصدرتها إسرائيل.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص -أي حوالي 90% من السكان- في جميع أنحاء قطاع غزة نازحون، وقد نزح العديد منهم مرارا وتكرارا، بعضهم 10 مرات أو أكثر.

من بين الأطفال الشهداء في قطاع غزة، تقل أعمار 786 طفلا عن عام واحد، وهو ما يمثل حوالي 6% من الأطفال الشهداء الذين تم توثيق تفاصيل هويتهم الكاملة.

إضافة إلى ذلك، وحتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أشارت وزارة الصحة إلى أن 35,055 طفلا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال العام الماضي.