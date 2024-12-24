سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

إسرائيل تقر للمرة الأولى بالمسؤولية عن اغتيال هنية في طهران

الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
كان الشهيد إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس عند اغتياله (الأناضول)
24/12/2024-|آخر تحديث: 24/12/202412:59 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للمرة الأولى علنًا، بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران في يوليو/تموز الماضي.

وقال كاتس “سنضرب الحوثيين بقوة، ونستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية، ونقطع رؤوس قادتهم، تمامًا كما فعلنا مع هنية و(يحيى) السنوار و(حسن) نصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء”.

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وأضاف “أريد أن أنقل إلى الحوثيين رسالة واضحة، لقد هزمنا حماس، وهزمنا حزب الله، وأعمينا أنظمة الدفاع في إيران وألحقنا الضرر بأنظمة إنتاجها”.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي “أسقطنا نظام الأسد في سوريا، ووجهنا ضربات قاسية لمحور الشر، وسنضرب بشدة أيضًا منظمة الحوثيين الإرهابية في اليمن التي لا تزال آخر منظمة تستهدف اسرائيل”.

وهدد بالقول “كل من يرفع يده على إسرائيل ستُقطع، وتضربه اليد الطويلة للجيش الإسرائيلي وتقوم بمحاسبته”.

وحمّلت إيران وحركة حماس إسرائيل المسؤولية عن اغتيال هنية.

المصدر : الجزبرة مباشر

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