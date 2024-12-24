الحوثيون يعلنون مهاجمة “هدف عسكري” في إسرائيل بصاروخ باليستي (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية ضد “هدف عسكري” في إسرائيل بصاروخ باليستي “فرط صوتي”.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع إن “القوة الصاروخية للجماعة استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (وسط) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2”.

وأضاف أن العملية حققت أهدافها بنجاح، من دون توضيح بشأن طبيعة الهدف العسكري.

وأكد سريع أن “قوات الجماعة مستمرة بعملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي إسنادًا للمقاومة في غزة حتى وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عنه”.

وفجر اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن اتجاه تل أبيب، هو الثالث خلال أسبوع، بينما أصيب 20 شخصًا أثناء توجههم إلى الملاجئ إثر انطلاق صفارات الإنذار.

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيَّرات، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريين سابقين لفشل الجيش في التصدي لهجمات الحوثيين وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.

وأمس الاثنين، قالت جماعة الحوثي إنها هاجمت بطائرتين مسيَّرتين هدفين عسكريين في يافا وسط إسرائيل وعسقلان (جنوب).

والسبت الماضي، قصفت الجماعة مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشل جيش الاحتلال في اعتراضه، ما أدى إلى إصابة 20 إسرائيليًّا بجروح مختلفة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلي.

إسرائيل توجه دبلوماسييها بالسعي لتصنيف الحوثيين تنظيمًا إرهابيًّا

في السياق، أصدرت إسرائيل تعليمات إلى بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثي اليمنية “تنظيمًا إرهابيًّا”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان “الحوثيون يشكلون تهديدًا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضًا للمنطقة والعالم بأسره. أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيمًا إرهابيًّا”.

وأضاف ساعر أن الولايات المتحدة والسعودية وماليزيا والإمارات وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل تصنف الحوثيين حاليًّا تنظيمًا إرهابيًّا.

وتابع “وجهت بعثاتنا الدبلوماسية في أوروبا للعمل على تعزيز إعلان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. كما توجهت إلى رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة طارئة للمجلس لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم”.

وأوضح ساعر “الحوثيون يهاجمون إسرائيل مرارًا وتكرارًا، من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيَّرة. كما يهددون حرية الملاحة والتجارة الدولية. إنهم يشكلون تهديدًا ليس فقط لإسرائيل، بل للمنطقة والعالم بأسره”.

وشدَّد على أن الأعمال العدائية المستمرة للحوثيين تُعَد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن، وتمثل تهديدًا دائمًا للسلام والأمن.