الشرع يتفق مع قادة الفصائل السورية على الاندماج مع وزارة الدفاع

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن القيادة العامة الجديدة بأن الفصائل المسلحة اتفقت على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال رئيس الوزراء محمد البشير الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءا من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.

وعين حكام سوريا الجدد مرهف أبو قصرة، القائد الكبير في المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد، وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة.

كان القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، أن الإدارة ستعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري، مضيفاً “جرى الحديث مطولاً على موضوع تقوية الحكومة القادمة وبالأخص وزارة الدفاع وجعل السلاح بيد الدولة حصراً ولا يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة”.

وأكد لشرع أن منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، مشددا على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، وأن السلاح المنفلت يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة، وقال إنه تم التوافق مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع.