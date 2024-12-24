خبير عسكري: هذا ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخفاء خسائره العسكرية (فيديو)

قال الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي إن جيش الاحتلال يوسع عملياته في شمال القطاع ويتعرض إلى خسائر كبيرة جدا.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن كتائب القسام صادقة في سرديتها وفي روايتها، لأنها دائمًا تدعم ما تذكره بمقاطع فيديو تبين عمليات الاستهداف. ولذلك، فإن الخسائر التي يعلنها جيش الاحتلال لا تتناسب إطلاقا مع ما يجري على الميدان.

وأشار الصمادي إلى أن المقاومة استهدفت في محافظة الشمال ما يزيد على 130 آلية إسرائيلية، بين ناقلة جند ودبابة وجرافة وآليات مختلفة، ودمّرتها كليا أو جزئيا.

طبيعة عمليات المقاومة

وعن العمليات التي تقوم بها المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال، قال الصمادي إنه إضافة إلى العديد من العمليات التي نُفّذت ضد قوات الاحتلال التي تتحصن داخل المباني، لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد في وتيرة العمليات النوعية والتغيير في التكتيكات من قبل المقاومة، وخاصة الالتحام المباشر واستخدام عمليات الطعن، وعمليات الأسلحة البيضاء، وتنفيذ عمليات استشهادية، وتفجير عبوات في إحدى الناقلات.

ممارسات جيش الاحتلال

وحول الإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال لإخفاء خسائره الحقيقية، قال الصمادي “إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يجري في الواقع العملياتي، فإن جيش الاحتلال لا يعترف بخسائره، وهناك العديد من الجنود المرتزقة الذين يقاتلون في صفوفه. كما يستخدم الاحتلال شركات مدنية في العمليات الهندسية للقيام بأعمال تدمير المباني. ولذلك يُعلمنا الواقع الميداني أن خسائر جيش الاحتلال أكبر بكثير مما يقول”.

وأمام الفعل والردّ، أكد الصمادي أن العمليات العسكرية مستمرة لأن جيش الاحتلال يريد أن يستنزف المقاومة ويجتثها، ويُهجّر ما بقي من السكان في محافظة الشمال، لذلك فإن العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

تصريحات “أبو عبيدة”

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده “المزرية” شمالي قطاع غزة حفاظا على صورة جيشه.

وأكد أبو عبيدة، الاثنين، أن “مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان”.

وذكر أن “الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني”.

وقال أبو عبيدة إن “بطولات مقاتلي القسام وأداءهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم”.