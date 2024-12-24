شبكة الجزيرة تندد بحملة التحريض ضدها من قبل حركة فتح

نددت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم الثلاثاء بحملة التحريض ضدها من قبل حركة فتح الفلسطينية وحملت السلطة مسؤولية سلامة صحفييها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشبكة نددت فيه بحملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، خاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش، على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين.

وأكدت الشبكة في بيانها على “أن الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر، ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرا على شاشتها، ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرا على الدوام”.

حملة تحريض مستنكرة

وأشار البيان إلى “أن حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملائه للخطر”.

وحملت الجزيرة في بيانها حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفيي الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي بيان شبكة الجزيرة على خلفية تغطيتها للأحداث في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الأمن الفلسطينية منذ أسبوعين عملية عسكرية في المخيم، بدعوى ملاحقة مَن سمتهم الخارجين عن القانون.

في المقابل، اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.