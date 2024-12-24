شهيد وإصابات واعتقالات وتدمير خلال اقتحام الاحتلال للضفة والمقاومة تتصدى (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون اليوم الثلاثاء، كما دُمّرت البنية التحتية وممتلكات المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

طولكرم

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، فتى فلسطيني برصاص الاحتلال، وأصيب آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الفتى فتحي سعيد عودة سالم، استشهد متأثرا بإصابته الحرجة بعد إطلاق قناصة الاحتلال أعيرة نارية اتجاهه في حارة الحدايدة في المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد، وقامت بإطلاق النار اتجاههم.

واقتحمت قوة كبير من جيش وآليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل، مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت صوب المخيم، بعد اكتشاف وجود قوات خاصة من جيش الاحتلال في حارة الحدايدة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

فتحي سالم الذي ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة بعد إطلاق قناصة الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية باتجاهه في حارة الحدايدة بمخيم طولكرم.. صدى نيوز pic.twitter.com/Jk49L2a6qt — SadaNews (@SadaNewsPS) December 24, 2024

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ودفعت إليه بتعزيزات عسكرية، ونشرت قناصتها على العمارات العالية المحيطة به، وسط إطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف وعشوائي على كل شيء يتحرك.

وشرعت جرافات الاحتلال في تجريف البنية التحتية بمختلف حارات المخيم، وهدم ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وجرفت جزءًا من جدران مسجد ووضعت سواتر ترابية على مدخله.

وتسبب عدوان الاحتلال على المخيم في انقطاع التيار الكهربائي وتشويش في شبكات الإنترنت عن أجراء واسعة من حاراته.

المقاومة تتصدى

ودارت اشتباكات عنيفة في المخيم، وسُمعت أصوات انفجارات ضخمة، وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – كتيبة طولكرم في بيان “فجرنا سلسلة عبوات ناسفة في جرافة عسكرية وعدد من الآليات في محور حارة الغانم في مخيم طولكرم”.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها يواصلون خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم ويستهدفون قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.

نابلس

في هذا السياق أصيب 3 مواطنين فلسطينيين واعتقل رابع إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين إثر اقتحام مخيم بلاطة، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب أصيب بشظايا رصاص حي، ولامرأة (49 عاما) أصيبت جراء الاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى، كما تم الإبلاغ عن مصاب ثالث بالرصاص الحي اعتقلته قوات الاحتلال، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، عبر حاجز عورتا، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات.

من جهتها، أكدت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة واستهدفوا قوات الاحتلال وآلياته بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في نابلس في بيان “تصدى مقاتلونا فجر اليوم لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم العين وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وفجّروا العبوات الناسفة في جنود العدو وآلياته، وحققوا بفضل الله إصابات مباشرة في صفوف العدو”.

كفل حارس

وفي بلدة كفل حارس شمال سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين.

وتعاني بلدة كفل حارس اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال وإخضاع الأهالي للتحقيقات الميدانية واحتجاز الشبان لعدة ساعات، ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها بشكل شبه يومي.

رام الله

وفي بلدة سنجل شمال رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين، كما اقتحمت عدة أحياء وقرى وبلدات في مدينتي البيرة ورام الله.

كما اقتحمت آليات الاحتلال أحياء البالوع والمصايف وعين منجد في مدينة البيرة، وداهمت عدة منازل خلال اقتحامها قرى وبلدات بيرزيت وسردا وأبو قش والمزرعة الغربية وشقبا ومخيم الجلزون.