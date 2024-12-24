“صيد الثعابين”.. القسام تبث مشاهد لإيقاع قوة إسرائيلية من 10 جنود في كمين محكم ببيت لاهيا (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاهد توثق عملية إيقاع قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من 10 جنود في “كمين محكم” ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء، عبر منصة “تلغرام” نشرت “القسام ” مقطعًا مصورًا تحت عنوان (شاهد.. إيقاع جنود العدو في كمين محكم قرب دوار التعليم شرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة).

وأظهرت اللقطات المصورة مراحل التخطيط والإعداد للعملية التي جاءت تحت عنوان “صيد الثعابين” حيث تضمنت وضع عبوتين في مكان الاستهداف.

كما أظهرت المشاهد وصول أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لتفقد المكان، وإرسال الاحتلال لطائرة مسيرة (كواد كابتر) لتفقد منطقة الكمين.

ووثقت المشاهد لحظة تسلل القوة الإسرائيلية نحو الكمين ثم تنقطع الصورة لحظة انفجار العبوتين في القوة المتسللة.

مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في معركة شمالي قطاع غزة

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط برتبة نقيب في انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن النقيب إيلي غافرييل أتيدغي (22 عاما) من مستوطنة كريات موتسكين (شمال)، نائب قائد سرية في كتيبة شمشون (92) بلواء كفير، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن جنديين من مستوطنتي تلمون وإليعازر بالضفة الغربية من كتيبة شمشون أيضا قُتلا في المعركة نفسها.

وبينما لم يكشف الجيش تفاصيل بشأن ملابسات مقتل الضابط والجنديين، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنهم قُتلوا ليلة الأحد/ الاثنين في انفجار عبوة ناسفة في بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وقالت الصحيفة، إنه تم تفجير العبوات الناسفة ضد القوة الإسرائيلية في منطقة مفتوحة بين المباني.

وأضافت “قُتل الثلاثة وهم نائب قائد السرية والجنديان على الفور، وأصيب جندي آخر بجروح متوسطة”.

ويحقق الجيش فيما إذا كان تفجير العبوات الناسفة على قوة كتيبة شمشون كان عن بعد، وفق الصحيفة.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوة الكتيبة شمشون دخلت زقاقا في غرب بيت حانون وانفجرت فيها عبوتان ناسفتان.

ووقع الهجوم في الجزء الغربي من البلدة، حيث أعلن الجيش، الأحد الماضي، توسيع نشاطه هناك.