مصر تعلن المشاركة في القوة الإفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال

أعلنت مصر، الاثنين، أنها سترسل قوات للمشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، إن مصر “قررت المشاركة في البعثة التابعة للاتحاد الإفريقي التي سيتم نشرها في الصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي”.

وستحل بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الإفريقي، المعروفة باسم “أوسوم”، محل مهمة مكافحة الإرهاب، المعروفة باسم “أتميس”، التي تنتهي أواخر العام الجاري. وتضم “أتميس” نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي.

ولم يحدد وزير الخارجية المصري عدد أفراد القوة المصرية في البعثة.

وقال عبد العاطي “تحدثت مع أخي الوزير أيضا عن الأوضاع في الصومال، والدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية الجانب تمس بوحدة وسلامة وسيادة الصومال الشقيق”.

لقاء مثمر اليوم بين د. بدر عبد العاطي والسيد أحمد معلم فقي وزير الخارجية الصومالي، حيث ناقش الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وتشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال. pic.twitter.com/P5cMkN44NH — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 23, 2024

بدوره، وجَّه وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي معلم الشكر لمصر على “المساندة التي صنعت فارقا، وجعلتنا نثبت في الوضع الأخير الذي كان يمس وحدة الصومال وأراضيه”.

وقال “كان لموقف مصر الشجاع أثر بالغ في الأرضية التي مهدت لإعلان أنقرة”، مؤكدا أن “الصومال ملتزم بجميع الاتفاقيات التي أبرمها مع مصر”.

وتزايد التوترات في منطقة القرن الإفريقي منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال في يناير/كانون الثاني الماضي، لاستئجار مساحة من ساحل الصومال لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية.

وبعد محادثات توسطت فيها تركيا، أُعلِن في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري عن إبرام اتفاق ينهي النزاع المستمر منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا.

وفي أغسطس/آب الماضي، وقعت مصر اتفاق تعاون عسكري مع الصومال خلال زيارة قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، قامت مصر بعدها بتسليم الصومال أسلحة وذخائر منها مدافع مضادة للطائرات ومدفعية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أُعلِن في إريتريا عن تشكيل تحالف إقليمي جديد في منطقة القرن الإفريقي خلال قمة ثلاثية ضمت مصر وإريتريا والصومال.