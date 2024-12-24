وزير الداخلية التركي يعلن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء، سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين المقيمين بتركيا بشكل طوعي ومشرّف إلى بلادهم.

وقال يرلي كايا خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة الأناضول، إن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.

وأضاف أن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم نفسه.

وأفاد الوزير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بالسماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.

كما أعلن الوزير أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.

25 ألفا عادوا منذ سقوط الأسد

وأشار كايا إلى عودة 763 ألفا و443 سوريًّا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ عام 2017، وأن عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يوما تجاوز 25 ألف شخص.

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية قد أشارت إلى عودة 7620 شخصا من تركيا إلى سوريا بين 9 ديسمبر/كانون الأول و13 منه، أي في الأيام الأربعة الأولى التي تلت سقوط حكم بشار الأسد.

وقال يرلي كايا إنّ تركيا لها حدود مع سوريا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، واستضافت نحو 2.92 مليون سوري فرّوا من النزاع الذي دمّر بلادهم منذ عام 2011.

وأوضح وزير الداخلية التركي أنّ أكثر من 500 ألف شخص من هؤلاء، يعيشون في إسطنبول أكبر مدينة في تركيا.