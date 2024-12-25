أهالي سيناء يحتفلون بالعفو عن عشرات المعتقلين في قضية “حق العودة” (فيديو)

احتفى أهالي محافظة شمال سيناء، بإفراج السلطات المصرية عن عشرات المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حق العودة”.

وشارك ناشطون، مساء أمس الثلاثاء، مقاطع “فيديو” تظهر فرحة الأهالي بالإفراج عن 54 محكومًا بعد صدور قرار بالعفو الرئاسي.

وتظهر المقاطع التي بثها ناشطون ردود فعل مختلفة وفرحة عارمة لدى الأسر والقبائل خلال استقبال ذويهم والمعتقلين، بمن فيهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات.

وتجمع العشرات أمام مقر أمني في مدينة العريش لاستقبال ذويهم وسط فرحة كبيرة، مرددين شعارات حماسية خلال مشاركتهم في مواكب سيارات جابت شوارع المدينة.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا، قالت فيه: “أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا من أبناء سيناء”، مشيرة إلى أن القرار “يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء”.

ورحبت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” في بيان عبر حسابها على منصة “إكس” بالقرار الرئاسي الذي صدر أمس الثلاثاء، ووصفته بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأشارت المؤسسة إلى أن من شملهم قرار العفو جميعهم من المتهمين في القضية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، والمعروفة باسم “قضية حق العودة”، فيما طالبت بإسقاط التهم عن 8 معتقلين آخرين لم يشملهم قرار العفو، من بينهم صحفيان، كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بحقهم أحكامًا وصفتها بـ”الجائرة” بالحبس لمدة 10 سنوات.

وجاء قرار العفو ليوقف تنفيذ أحكام بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات بحق 54 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبائل ونشطاء، على خلفية دعوات للتظاهر واحتجاج طالبوا فيه بحق العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريًا، وفق المؤسسة.