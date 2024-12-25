إصابة 7.. قوات إسرائيلية تطلق الرصاص اتجاه فريق الجزيرة مباشر ومتظاهرين سوريين في القنيطرة (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الرصاص على فريق الجزيرة مباشر ومتظاهرين سوريين في محافظة القنيطرة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على متظاهرين في بلدة الدوايا الكبيرة التابعة لبلدية سويسة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

إصابة 7وتفجير ثكنات

وقال موفد الجزيرة مباشر، إن رصاص الاحتلال أصاب 7 سوريين بينهم طفل، كما فجّر عددا من الثكنات الموجودة في البلدة.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر، إن جيش الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين، ولم يكن تحذيريا في الهواء.

وأفاد آخر بأنهم مع دخول القوات الإسرائيلية البلدة في وقت مبكر من صباح اليوم، خرج السكان بمظاهرة تطالبهم بعدم تفجير الثكنات العسكرية.

وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، دخلت قوات إسرائيلية بلدة سويسة بعمق 3 كيلومترات خارج خط وقف إطلاق النار المتفق عليه عام 1974، حسبما أفاد موفد الجزيرة مباشر.

واستغلت إسرائيل الأحداث في سوريا، فأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، ووجّه الجيش بالانتشار في المنطقة العازلة في الجولان، وحاصر جيش الاحتلال عددًا من القرى ومنع سكانها من التجول.