إصابة 9 خلال التدافع نحو الملاجئ بعد صاروخ حوثي جديد وإسرائيل تدرس شن هجوم رابع على اليمن (فيديو)

أصيب 9 إسرائيليين، اليوم الأربعاء، خلال التدافع نحو الملاجئ في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان “للمرة الثانية في غضون يومين، اعترضت الدفاعات الجوية فجر اليوم صاروخا باليستيا من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي”.

وأضافت “دوت صفارات الإنذار في قرى عديدة في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الداخلي، وجُرح 9 اشخاص إثر التعثر أثناء الهرولة إلى الملاجئ”.

وكشفت الهيئة أن المستوى السياسي يدرس شن هجود جديد على اليمن، ليكون الرابع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وأضافت “بدأ الجيش الإسرائيلي ببلورة الخطط في هذا الموضوع”.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال في بيان أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي. وتم تفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض.

وذكر الجيش في منشور على منصة إكس “للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ مع شن الإرهابيين الحوثيين في اليمن هجوما صاروخيا”.

