إصابة 9 خلال التدافع نحو الملاجئ بعد صاروخ حوثي جديد وإسرائيل تدرس شن هجوم رابع على اليمن (فيديو)

أصيب 9 إسرائيليين، اليوم الأربعاء، خلال التدافع نحو الملاجئ في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان “للمرة الثانية في غضون يومين، اعترضت الدفاعات الجوية فجر اليوم صاروخا باليستيا من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي”.

وأضافت “دوت صفارات الإنذار في قرى عديدة في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الداخلي، وجُرح 9 اشخاص إثر التعثر أثناء الهرولة إلى الملاجئ”.

هجوم رابع

وكشفت الهيئة أن المستوى السياسي يدرس شن هجود جديد على اليمن، ليكون الرابع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وأضافت “بدأ الجيش الإسرائيلي ببلورة الخطط في هذا الموضوع”.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال في بيان أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي. وتم تفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض.

وذكر الجيش في منشور على منصة إكس “للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ مع شن الإرهابيين الحوثيين في اليمن هجوما صاروخيا”.

🚨For the 5th time in a week, millions of Israelis were sent to shelter as Houthi terrorists in Yemen launched a missile attack. pic.twitter.com/nsoJb4saxa — Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2024

صاروخ فرط صوتي

من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع في بيان متلفز اليوم الأربعاء “أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، محققةً أهدافها بنجاح”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع فلسطين2، محققةً أهدافها بنجاح بفضل الله. pic.twitter.com/qJNE7zBm3s — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 25, 2024

رفع جاهزية مستشفيات صنعاء

من جانبها أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، رفع الجاهزية في عموم مستشفيات العاصمة صنعاء تحسبا للهجوم الإسرائيلي.

وجاء في تعميم صادر عن مكتب وزارة الصحة في حكومة الحوثيين بصنعاء، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، يتم رفع الجاهزية في جميع أقسام المستشفيات وبنوك الدم.

كما شدد التعميم الموجه إلى مدراء المستشفيات العامة والخاصة، إضافة إلى مدراء مكاتب الصحة في مديريات صنعاء، على ضرورة جاهزية سيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ.

شكوى إلى مجلس الأمن

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه بناء على طلب من تل أبيب، سيجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل لمناقشة الهجمات الحوثية على إسرائيل.

وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون “يبدو أن الجماعة الإرهابية لم تفهم بعد ماذا يحصل لمن يعتدي على إسرائيل؟”، ودعا دانون المجلسَ إلى تحميل إيران المسؤولية عن نشاط الحوثيين.

تصاعد الهجمات

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات على تل أبيب، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريين سابقين لفشل الجيش في التصدي لهجمات الحوثيين وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.

وقصف الحوثيون السبت الماضي هدفا عسكريا في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضه؛ مما أدى إلى إصابة 20 إسرائيليا بجروح مختلفة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلي.

والأحد، قال سلاح الجو الإسرائيلي، في نتائج تحقيق، إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن، سقط في تل أبيب بسبب خلل في الصاروخ الاعتراضي، وليس في منظومة الدفاع الجوي نفسها، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة.

كما أعلن الحوثيون في بيان مساء الاثنين، أنهم هاجموا بواسطة طائرتين مسيّرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.

وأكد الحوثيون أنهم مستمرون في عملياتهم العسكرية ضد “العدو” الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.