بالدبابات والآليات المفخخة.. قصف عنيف في محيط مستشفى كمال عدوان وتقرير أممي يرصد كارثة (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، قصفًا عنيفًا على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن الاحتلال استهدف منطقة العلمي بمحيط المستشفى بالقصف المدفعي؛ مما أحدث دويّ انفجار كبير حسبما أظهرت المشاهد.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بتفجير الاحتلال آلية مسيّرة مفخخة في محيط مستشفى كمال عدوان.

قصف يقطع لقاء على الهواء

ووثق مقطع فيديو، استهدافات متتالية لمحيط المستشفى أثناء مقابلة لمديره الدكتور حسام أبو صفية من داخل ردهة الطوارئ.

ونشر الصحفي محمد الشريف، أمس الثلاثاء، فيديو عبر حسابه في إنستغرام لحسام وهو يستعرض الوضع العام داخل مستشفى كمال عدوان الذي يعاني حصارا وقصفا منذ أكثر من شهرين.

قصف إسرائيلي يقاطع مناشدة مدير مستشفى #كمال_عدوان بعد 80 يوما من الحصار والاستهداف pic.twitter.com/L36Jx4oEAo — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 24, 2024

وأظهر الفيديو أصوات القذائف التي طالت محيط المستشفى، وقال أبو صفية إن الليلة الماضية كانت قاسية جدا على المحاصرين من طاقم طبي وجرحى ومرضى بسبب اشتداد القصف.

وقبل يومين حذر أبو صفية من أن المستشفى يواجه تهديدا يوميا بالقصف المستمر بهدف القتل والتهجير القسري، واصفا هذه الحالة بأنها خطيرة ومرعبة.

الأمم المتحدة تحذر

بدوره، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الهجمات على مستشفيات شمال غزة في الأيام الأخيرة لها تأثير مدمر على المدنيين الذين ما زالوا في المناطق المحاصرة.

وأشار المكتب، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أنه رغم ذلك، حتى الآن وخلال الشهر الجاري فقط، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 48 من أصل 52 محاولة من الأمم المتحدة لتنسيق الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة في الشمال، وقال إنه رغم الموافقة في البداية على أربعة تحركات إنسانية، فإنها واجهت عوائق.

كما أشار إلى أنه في جميع أنحاء قطاع غزة، تم تسهيل 40% فقط من طلبات التحركات الإنسانية التي تتطلب التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات جديدة للأمم المتحدة وشركائها إلى أن ما لا يقل عن 5000 أسرة كانت تقيم في منطقة شرق مدينة غزة التي خضعت لأمر إخلاء إسرائيلي جديد أول أمس الاثنين.