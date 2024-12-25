بحضور نجل أردوغان.. تشييع جنازة يوسف ندا في سويسرا (فيديو)

شيعت، الثلاثاء، جنازة يوسف ندا مسؤول العلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين في المقبرة الإسلامية بمدينة لوغانو في سويسرا.

وقد حضر الجنازة جمع غفير من المسلمين في أوروبا وممثلين عن المنظمات الإسلامية.

“عمل لحل مشاكل الأمة”

كما حضر الجنازة بلال أردوغان نيابة عن والده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقدم تعازيه لأسرة الفقيد.

وألقى بلال كلمة خلال الجنازة قال فيها “كلفني الرئيس بأن آتي في هذا اليوم الحزين بالنسبة لنا جميعا لأن عمي يوسف ندا كان شخصا عزيزا، لذلك كلفني بأن أرسل تقديره لما قام به من أجل المسلمين وجهوده الجبارة التي لا تنتهي من أجل مساعدة المسلمين في كافة أنحاء العالم، وكان حتى آخر عمره نشيطا يعمل لحل مشاكل الأمة الإسلامية”.

وأضاف “الرئيس يقدر صداقته وحبه للأمة وأريد أن أرسل رسالة صداقته وحبه لعائلة الأستاذ يوسف ندا وأصدقائه والمسلمين في أوروبا، رحمه الله وغفر له وأعاننا حتى نواصل هذه الجهود ونعمل بكل جد من أجل المسلمين ومن أجل تحقيق أهدافنا”.

تمنّى أن يُدفن في مصر

وتوفي يوسف ندا، رجل الأعمال المصري وأحد أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين، الأحد الماضي عن عمر ناهز 94 عامًا.

وكان ندا قد أعرب خلال لقاء تلفزيوني عن أمنيته أن يدفن في مصر، وحينما حالت الظروف دون ذلك أوصى أن يدفن بجوار صديق عمره الحاج أحمد نصر الدين.