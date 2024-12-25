تحذير أممي من تفشي المجاعة في السودان.. وأطباء بلا حدود: الموت يهدد الجميع بجنوب دارفور

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إن خطر المجاعة والموت بسبب أمراض سوء التغذية أصبح يهدد الجميع في ولاية جنوب دارفور بجنوب غربي السودان.

وأفادت المنظمة في بيان بأن الأطفال والحوامل والمراضع هم الأكثر عرضة لسوء التغذية.

“لا ينجو سوى عدد قليل جدا”

وأضاف البيان “لا ينجو سوى عدد قليل جدًّا من الناس من خطر المجاعة والموت الذي يشكله سوء التغذية في جنوب دارفور”.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت مواد غذائية لمدة شهرين إلى 6 آلاف مريض بسوء التغذية وإلى عائلاتهم أي حوالي 30 ألف شخص.

وتابع “أدى عدم الاستجابة الكافية من المنظمات الدولية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة إلى ترك الناس بدون طعام كافٍ، أو خدمات طبية كافية لمنع الوفيات التي يمكن تجنبها، مع استمرار الآثار المروعة للحرب”.

وذكر البيان أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان 23% من الأطفال دون سن الخامسة الذين تم فحصهم في المرافق التي تدعمها أطباء بلا حدود في مدينة نيالا عاصمة الولاية يعانون من سوء التغذية الحاد.

في تفاقم غير مسبوق لأزمة الغذاء، أُعلنت المجاعة في مناطق جديدة في السودان. فبعد أن أُعلنت في وقت سابق من هذا العام في مخيمات زمزم وأبو شوك والسلام للنازحين في مناطق شمال دارفور، امتدت لتشمل مناطق أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت. كما يلوح خطر المجاعة في جبال النوبة الوسطى.… pic.twitter.com/Riajcy7tSQ — AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 25, 2024

مجاعة تهدد الملايين

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قد حذر أمس الثلاثاء من تهديد المجاعة لحياة الملايين في السودان بسبب الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال في بيان عبر منصة إكس إن المجاعة تنتشر في السودان، والصراع يتصاعد، وحياة الملايين في خطر.

وأعرب عن أسفه للنتائج التي توصل إليها تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن السودان.

ونشرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي بمثابة مرصد عالمي للجوع يضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، تقريرها عن السودان.

وأشار التقرير إلى أن السودان يشهد أزمة مجاعة غير مسبوقة وأن 24.6 مليون شخص (ما يقرب من نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ولفت التقرير إلى رصد مجاعة في 5 مناطق بالبلاد وإلى أنه من المرجح انتشارها في 5 مناطق أخرى بحلول مايو/أيار 2025.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.