تحسبا لهجمات من الأردن.. الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات بمشاركة وحدات النخبة

كشفت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن إجراء جيشها تدريبات قالت إنها “تحسبًا لهجمات” من جانب الحدود مع الأردن.

وقال جيش الاحتلال “هذا الأسبوع، أُجري تدريب في لواء غور الأردن والوديان كجزء من جهود الجيش الإسرائيلي لتعزيز الجاهزية والقدرة العملياتية في منطقة الحدود الشرقية”.

وأضاف “التدريب الذي أشرف عليه لواء غور الأردن والوديان، شمل دمج قوات ثابتة وقوات احتياط، بمشاركة وحدات إضافية مثل وحدة يتام، ووحدة متيلان التابعة لحرس الحدود، ووحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي”.

تحسين استعداد القوات

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن “هدف التدريب هو تحسين استعداد القوات لمواجهة مجموعة من السيناريوهات التي تحاكي التهديدات والتحديات المتوقعة في منطقة الحدود الشرقية، مثل تهديدات الإرهاب، التسللات وغيرها”.

מטרת התרגיל לשפר את מוכנות הכוחות להתמודדות עם מגוון תרחישים המיועדים לדמות את האיומים והאתגרים הצפויים באזור הגבול המזרחי. הכוחות תרגלו תגובות לאירועים ביטחוניים ובהם איומי טרור, חדירות ועוד pic.twitter.com/KqUGlTF5Vi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 25, 2024

سياج أمني على الحدود

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طرح في أكثر من مناسبة إقامة “سياج أمني” على طول الحدود مع الأردن.

كما تصاعد الحديث عن مشروع بناء الحاجز مع الأردن عقب عملية معبر “اللنبي” في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي التي قتل فيها 3 إسرائيليين ومنفذ العملية الأردني ماهر الجازي، وحادثة البحر الميت في 18 أكتوبر/ تشرين أول الماضي التي أصيب فيها إسرائيليان واستشهد المنفذان الأردنيان حسام أبو غزالة وعامر قواس.

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).