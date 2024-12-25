ترامب: سأسعى بقوة لتطبيق الإعدام ضد المغتصبين والوحوش

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه سيوجه وزارة العدل “للسعي بقوة” لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأمريكيين من “المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش”، حين يتولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني.

وجاء بيان ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال ردا على إعلان الرئيس جو بايدن، الاثنين، أنه خفف الحكم عن 37 من 40 سجينا على المستوى الاتحادي كان محكوما عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.

وقال ترامب “بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأمريكيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش”.

وأعاد ترامب تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية في فترة ولايته الأولى في المنصب من عام 2017 إلى عام 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاما.

وكان بايدن الذي ترشح للرئاسة معارضا لعقوبة الإعدام، قد أوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في يناير 2021.

وعلى خلاف الأوامر التنفيذية، لا يستطيع رئيس تالٍ إلغاء قرارات العفو السابقة، ولكن يمكنه السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بقوة أكبر في القضايا المستقبلية.

وندد الفريق الانتقالي لترامب أمس الاثنين بقرار بايدن ووصفه بأنه مقيت ومؤيد للمدانين الذين هم “من بين أسوأ القتلة في العالم”.