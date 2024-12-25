حماس تعلن سبب تأجيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس، في بيان “إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة”.

لكن الحركة أكدت أن سبب التأخر في إبرام اتفاق حتى الآن هو أن “الاحتلال وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجّل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا”.

وقبل أيام، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن هناك تقدمًا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدة أنه يمكن أن يتم الانتهاء من تفاصيلها خلال أيام، رغم وجود نقاط خلافية لم تُحسم بعد.

ووفق القناة “يحتكر نتنياهو تفاصيل المفاوضات ولا يشاركها إلا مع الأشخاص الذين يجب أن يعرفوها مثل الأشخاص المعنيين من المؤسسة الأمنية”، ولفتت القناة إلى أن هذه السرّية تهدف إلى تجنّب أي خلاف داخل الائتلاف الحكومي.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، وقد أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها بغارات عشوائية إسرائيلية.

وأكدت حماس مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير أن بنيامين نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، في حين تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.