سرايا القدس تسيطر على مسيّرة إسرائيلية أثناء تنفيذ مهام استخبارية في خان يونس (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تنفيذ عدد من العمليات الجديدة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس، مقطعًا مصورًا يوثق سيطرتها على مسيّرة إسرائيلية في سماء خان يونس خلال تنفيذها مهام استخبارية.

وفي وقت مبكر، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا بصواريخ 107 مقرّ قيادة وسيطرة جيش الاحتلال غرب محور نتساريم.

وفي شمال القطاع، قالت سرايا القدس إن مقاتليها أطلقوا قذائف الهاون النظامي (عيار 60) على جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في بلدة بيت حانون.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية التي تشن عدوانًا مدمرًا جوًّا وبرًّا وبحرًا على غزة، وذلك رغم مرور أكثر من 14 شهرًا على بدء الحرب.