أحد عناصر الفرقة الرابعة يكشف أسرار عن تجارة “الكبتاغون” في سوريا خلال حكم الأسد (فيديو)

كشف شاهد عيان وأحد عناصر الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري السابق تفاصيل حول تجارة المخدرات و”الكبتاغون” في سوريا، مؤكدًا أن هذه التجارة كانت تدار بشكل مباشر من قبل ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري، وبعلم تام من الرئيس المخلوع بشار الأسد نفسه.

وقال الشاهد -الذي عرّف عن نفسه باسم أبو خالد- في مقابلة مطولة مع الجزيرة مباشر إن معامل إنتاج “الكبتاغون” كانت تنتشر في مناطق عدة بسوريا، لا سيما في ريف دمشق والساحل السوري ومحافظة درعا، مشيرًا إلى أن الفرقة الرابعة كانت تحتكر هذه الصناعة بشكل كامل.

وأوضح أن المعامل كانت توجد في مراكز الفرقة الرابعة نفسها، خاصة في مناطق الصبورة ويعفور والقرداحة، حيث تم تحويل بعض معامل الأدوية إلى معامل لإنتاج “الكبتاغون”، مستغلين خبرات بعض الأطباء والكيميائيين الذين تم إجبارهم على العمل في هذا المجال أو استمالتهم بالمال.

وأضاف الشاهد أن عائدات هذه التجارة كانت تصل إلى ملايين الدولارات شهريًا، حيث كان يتم دفع 5 ملايين دولار شهريًا للقصر الجمهوري كحصة ثابتة، فيما كانت حصة الفرقة الرابعة أضعاف هذا المبلغ، وأشار إلى أن هذه الأموال كانت تذهب مباشرة إلى خزينة ماهر وبشار الأسد.

وأشار أبو خالد إلى أن توزيع المخدرات لم يقتصر على التصدير للخارج فحسب، بل امتد ليشمل الداخل السوري أيضًا، حيث وصلت المخدرات إلى طلاب المدارس والجامعات، مما أدى إلى تغييرات ملحوظة في سلوك الشباب، دون أن يتمكن أحد من الاعتراض خوفًا من بطش النظام.

وأوضح الشاهد أن عددًا من الضباط رفيعي المستوى كانوا متورطين في هذه التجارة، منهم اللواء محمود عبود وعلي محمود، إضافة إلى شخصيات مقربة من النظام مثل خالد قدور ورئيف قوتلي وحامد حسن، كما ذكر أسماء أخرى من عائلة الأسد مثل وسيم الأسد وسليمان الأسد، مؤكدًا أنهم جميعًا كانوا يستفيدون من تجارة “الكبتاغون”.

وكشف أبو خالد أن النظام كان يستخدم أساليب الابتزاز والتهديد لإجبار الناس على العمل في توزيع المخدرات، حيث كان يتم اعتقال من يرفض وتلفيق التهم له، كما تحدث عن استغلال النظام للمعابر والحواجز لتسهيل نقل المخدرات، مستخدمين بطاقات خاصة تمنحهم حرية الحركة دون تفتيش.

وختم الشاهد حديثه بالتأكيد أن هذه التجارة استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام، مرجحًا وجود معامل لم يتم اكتشافها بعد في مناطق مختلفة من سوريا، كما أشار إلى أن سيطرة الفرقة الرابعة لم تقتصر على تجارة المخدرات فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى مثل تجارة المعادن والخردة.

يذكر أن العديد من التقارير الدولية كانت قد أشارت إلى تورط النظام السوري في تجارة المخدرات، وخاصة “الكبتاغون”، واعتبارها مصدرًا رئيسًا لتمويل عملياته في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليه.

ومنذ الانهيار السريع لحكم بشار الأسد، عُثر في مناطق مختلفة من سوريا على كميات كبيرة من أقراص “الكبتاغون” المكدّسة في مستودعات أو قواعد عسكرية.

وتقول إدارة العمليات العسكرية في سورية إنهم عثروا على كمية هائلة من المخدرات، وتعهدوا بإتلافها.

واليوم الأربعاء، تم إتلاف المخدرات في “المربع الأمني” الذي كان يحظى إبان النظام السابق بحراسة مشددة ومطوقًا في حي كفر سوسة بدمشق.