شاهد: القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتستهدف دبابة وتسيطر على مسيّرة بها قنبلة يدوية
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.
وعرضت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا لقنص جندي من جيش الاحتلال شرق جباليا، في شمالي قطاع غزة.
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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام إلقاء قنبلة يدوية على مجموعة من جنود الاحتلال من مسافة قريبة شرق مخيم جباليا.
كما عرضت القسام مقطع “فيديو” لاستهداف دبابة من طراز “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″، والسيطرة على مسيّرة من نوع “إيفو ماكس” تابعة لجيش الاحتلال في منطقة المخيم الجديد، شمال النصيرات وسط القطاع.
ويظهر في المقطع وجود قنبلة يدوية مثبتة في المسيّرة.
وأعلنت كتائب القسام إطلاق صاروخ “سام 7” تجاه مروحية عسكرية من طراز “أباتشي” غرب مخيم جباليا، شمالي القطاع.
وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، خاصة في شماله الذي يتعرض لعملية عسكرية واسعة وعنيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأسفرت العملية العسكرية عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين وإجبار الآلاف على النزوح بعد حملة التدمير الواسعة التي نفّذها جيش الاحتلال بالتزامن مع العملية العسكرية.