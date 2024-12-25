ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي على مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

واستهدفت قوات الاحتلال المخيم مرتين، وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن طائرة إسرائيلية مسيَّرة قصفت حارة الحمام في مخيم طولكرم.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلمت جثتي شهيدين ونقلتهما إلى المستشفى، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى بعض المصابين في موقع الهجوم.

وفي القصف الأول الثلاثاء، استشهد كل من خولة علي عبد الله (53 عامًا) وبراءة خالد حسين الشيخ علي (30 عامًا)، إضافة إلى الفتى فتحي سعيد سالم عبيد (18 عامًا) الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

عملية اعتقال

وفي سياق متصل، نفذت وحدة “يمام” التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عملية اعتقال طالت الفلسطيني صديق محمد أبو الشحم من ضاحية شويكة شمالي طولكرم.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي هاجم من الجو ما وصفتها بـ”خلية مسلحين” في مخيم نور شمس القريب من طولكرم.

بدورها، أكدت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيانات متتالية تمكنها من تفجير عدد من العبوات الناسفة استهدفت آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية في مواقع مختلفة من مخيم نور شمس.

وأشارت السرايا إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال نتيجة لهذه التفجيرات.

ووفقًا لوزارة الصحة في رام الله، استشهد 808 فلسطينيين في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.