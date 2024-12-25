كمائن المقاومة.. عبوة ناسفة تصيب قائد “لواء شمال الضفة” بجيش الاحتلال في طولكرم

أصيب قائد كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة شمالي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية في طولكرم.

وقال جيش الاحتلال في بيان “خلال عملية عسكرية لقواتنا في طولكرم، وقع انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من نوع داڤيد”.

وأضاف “كان في الآلية العسكرية قائد فرقة الضفة الغربية العميد يكي دولف، وقائد لواء منشيه (شمال الضفة الغربية) العقيد أيوب كيوف الذي أصيب جراء الانفجار”.

מח"ט מנשה, אל"מ איוב כיוף, נפצע באורח בינוני מפיצוץ מטען על רכב צבאי מסוג "דוד" במהלך מבצע בטולכרם. גם מפקד אוגדת איו"ש, תא"ל יקי דולף, היה ברכב – אך לא נפגע@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) December 24, 2024

وتابع “تم نقل قائد لواء منشيه بحالة متوسطة لتلقي العلاج الطبي، أما باقي أفراد الطاقم العسكري الذين كانوا في الآلية فلم يتعرضوا لأي إصابة”.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه “خلال عملية واسعة النطاق في طولكرم، أصيب قائد كبير بانفجار عبوة ناسفة”.

במהלך מבצע נרחב בטולכרם: מפקד בכיר נפצע מפיצוץ מטעןhttps://t.co/CbqgJ0no6n — מעריב אונליין (@MaarivOnline) December 25, 2024

ونعت كتائب شهداء الأقصى 3 من مقاتليها، استشهدوا إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال في مخيم طولكرم أمس الاثنين. وهم: عمران رياض الحارون، وقصي أمين عكاشة، ومهيمن أيمن الأخرس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال فجّرت منزل أسير في ضاحية اكتابا بمدينة طولكرم. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ مساء أمس الأول عملية عسكرية في طولكرم.

كمائن المقاومة تتصدى

وقالت كتائب الأقصى– طولكرم “بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا العسكرية، أكد مقاتلونا إيقاع قوة عسكرية صهيونية بكمين محكم في محيط المنشية داخل مخيم نور شمس وذلك في تمام الساعة 2:15 من فجر اليوم”.

وتابعت في بيان “تم استدراج آلية عسكرية نحو سيارة مفخخة كانت مجهزة مسبقًا وعند اقتراب الآلية من مكان الكمين تم تفجير السيارة وإخراج الآلية عن الخدمة، من ثم إمطار آليات العدو المتوغلة في المخيم بصليات مكثفة من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو الصهيوني”.

وقالت كتائب المجاهدين- طولكرم “مجددًا بفضل الله تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة ناسفة بدبابة صهيونية في مخيم طولكرم وإصابتها بشكل مباشر”.

جيش الاحتلال يعلن عن إصابة قائد لواء (منشيه) المسؤول عن منطقة طولكرم وجنين بعد استهداف الآلية التي كان يشرف منها على العدوان في مخيم طولكرم بعــبوة ناسفة. pic.twitter.com/aVwPFZRLTf — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 25, 2024

استهداف مخيمي طولكرم ونور شمس

وأمس نعت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اثنين من مقاوميها في طولكرم، وأضافت في بيان أن “الهجمة الصهيونية الدنيئة التي تستهدف معاقل المقاومة في الضفة الغربية ستعود على الاحتلال بعمليات بطولية ستهزّ عرش نتنياهو وزمرته”.

وقالت سرايا القدس– كتيبة طولكرم التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، في بيان، إنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في جرافة عسكرية من نوع D9 بمخيم نور شمس، محققة إصابات مؤكدة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد شهداء العملية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة ومخيميها إلى 8.

وأصبحت مدن وبلدات الضفة الغربية مؤخرا، مسرحا لاقتحامات يومية متكررة تنفذها قوات الاحتلال ومستوطنون، يتخللها سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين، إضافة إلى حالات الاعتقال وتخريب الممتلكات العامة والخاصة؛ مما أسفر عن 832 شهيدا ونحو 6 آلاف و500 جريح، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.