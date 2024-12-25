لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. غارة إسرائيلية تستهدف البقاع في عمق لبنان (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أول غارة جوية على محافظة البقاع في عمق لبنان منذ وقف إطلاق النار، ضمن خروقه اليومية لاتفاق وقف الحرب.

ويسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، منذ فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنهى قصفًا متبادلًا بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحوّل إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

خرق كبير

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في خبر مقتضب “في خرق كبير، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة بين بلدتي طليا وحزين في البقاع، للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار”.

غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف البقاع للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على مستودعات بين سهل طاريا – وطليا غربي بعلبك، وترافقت الغارة مع تحليق مكثف للطيران المسير فوق المنطقة المستهدفة وصولا حتى محيط مدينة بعلبك.

وقد أسفرت الغارة… pic.twitter.com/2oqEzcTJNW — هنا لبنان (@thisislebnews) December 25, 2024

وبزعم التصدي لتهديدات من حزب الله، ارتكبت إسرائيل 296 خرقا لوقف إطلاق النار حتى صباح اليوم الأربعاء؛ مما أسفر عن 32 قتيلا و38 جريحا، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

شكوى إلى مجلس الأمن

وقدم لبنان أمس الثلاثاء شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجا شديدا على الخروق المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية.

وجدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس دعوته لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقها للاتفاق والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها ببلاده.

معلومات الـ"ZNN" | الغارة المعادية استهدفت سهل حزين بـ #البقاع وكان قد سبقها غارة بـ واسطة مسيّرة معادية استهدفت بلدة #طاريا#عاجل #لبنان pic.twitter.com/QowvOD8dfk — ZNN (@znnleb) December 25, 2024

وتم تشكيل هذه اللجنة بموجب الاتفاق، وتضم كلا من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

كما ينص على أن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.