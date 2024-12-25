مع إقرار جيش الاحتلال بدوره في قتل 6 أسرى إسرائيليين.. واصف عريقات: هذا ما يريده نتنياهو (فيديو)

قال الخبير العسكري الفلسطيني اللواء واصف عريقات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يُقتل كافة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بدلًا من تحريرهم أحياء.

وأضاف عريقات، للجزيرة مباشر “نتنياهو يريد أن يُقتل كافة الأسرى، خاصة الضباط والجنود، لأنه يتحرر من أعباء كثيرة، من بينهما معلومات سيدلون بها ضد نتنياهو وكبار الضباط الإسرائيليين”.

وتابع عريقات “يعتبر أهالي الأسرى أن استمرار الضغط العسكري مزيد من قتل الأسرى وليس تحريرهم، ويعرف ذلك أيضًا قادة الجيش”.

ويرى الخبير العسكري، أن نتنياهو يريد استمرار العدوان، مصححًا ما اعتبره “أخطاء من سبقوه” في الحكم، وعلى رأسها “عدم قتل أكبر عدد من الفلسطينيين، وعدم تهجيرهم كلهم في عام 1948”.

لكن عريقات يرى أن الضغوط كبيرة على نتنياهو، خاصة الضغوط العسكرية، قائلًا “الجيش في حالة استنزاف وارتباك، 500 ضابط تقاعدوا ولا يريدون تجديد الخدمة”.

وأردف “هناك نقص كبير في الأعداد البشرية في الجيش الإسرائيلي، قالوا إنهم سيجندون 5 فرق عسكرية لكنهم لم يستطيعوا تجنيد سوى 3 آلاف جندي، هي كلها عوامل ضاغطة، إضافة للضغط الداخلي، وترامب الذي هدد المنطقة بشكل عام”.

الاحتلال يقر بدوره في قتل 6 من أسراه

وأقر الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بأن اجتياحه حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي غزة، أواخر أغسطس/آب الماضي، كان له “تأثير ظرفي” أدى إلى مقتل 6 أسرى إسرائيليين داخل نفق بهذا الحي.

جاء ذلك وفق نتائج تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في الواقعة، وهي النتائج التي عدتها هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين “دليلا جديدا” على أن الضغط العسكري يتسبب في مقتل ذويهم.

وتتعارض نتائج هذا التحقيق مع ما يدعيه نتنياهو وبعض مسؤولي حكومته من أن الضغط العسكري هو “السبيل الأمثل” لاستعادة أسرى بلاده من غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار الوحيد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يلمح نتنياهو من حين إلى آخر إلى تقدم في المفاوضات لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، ثم يتمسك باستمرار الحرب ويمعن في إبادة الفلسطينيين.

ومرارا خلال الأشهر الماضية، أكدت حركة حماس استعدادها لإبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.