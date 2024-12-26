سوريا.. القبض على “مسؤول الإعدامات” في صيدنايا

ألقت قوات الأمن السورية، الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو حسن في طرطوس بغرب سوريا، المعروف بأنه المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا السيّئ السمعة خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع.

وقالت وكالة الأناضول، إن غرفة عمليات “ردع العدوان”، التي أنشأتها غرفة العمليات العسكرية إبان بدء العمليات ضد بشار الأسد، نشرت 3 صور لـ”كنجو”، اثنتان بالزي الرسمي والأخيرة بملابس مدنية خلال إلقاء القبض عليه.

وقالت الغرفة إنه “كان المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا” بريف دمشق.

وفي منشور آخر قالت الغرفة: هذا “المجرم كان المسؤول الأول عن إعدام آلاف الشباب السوريين المعتقلين في صيدنايا، وستتم محاكمته أمام الشعب مباشرة”.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد، قبل نحو أسبوعين، توافد آلاف السوريين إلى سجن صيدنايا أملا في العثور على أبنائهم بين المعتقلين المحررين.

وتفيد تقارير دولية بأن آلاف المعتقلين قد قُتلوا بشكل منظم وسري داخل السجن، حيث نفذ النظام المخلوع إعدامات جماعية دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل إعدام 50 شخصا في الأسبوع، وذلك تحت إشراف كنجو.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أطلقت حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، والهامة، وجبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، لمصادرة السلاح غير الشرعي، وضبط العناصر المثيرة للشغب، ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.