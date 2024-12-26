استشهاد 5 من الكوادر الصحية في قصف إسرائيلي لمستشفى كمال عدوان (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 5 من الكوادر الصحية في مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، استشهدوا، اليوم الخميس، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المباشر للمستشفى.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر قصف محيط المستشفى وتصاعد أعمدة من الدخان الكثيف نتيجة حرق منازل المواطنين.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “عددا من الأشخاص استشهدوا وأصيب عدد آخر، فيما لا يزال عدد كبير تحت الأنقاض، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج السفير الملاصق لمستشفى كمال عدوان”.

وذكرت أن “أغلبية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية والمختصة لا تستطيع الوصول إلى المكان لانتشال جثامين الشهداء والجرحى، بسبب استمرار الاحتلال في استهداف المنطقة”.

وأكدت أن “جيش الاحتلال ما زال يستهدف محيط المستشفى، ويطلق القذائف المدفعية تجاهه بشكل كثيف”.