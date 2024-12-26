بعد مظاهرات واضطرابات أمنية.. محافظ اللاذقية يجتمع بوجهاء الطائفة العلوية

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن محافظ اللاذقية محمد عثمان اجتمع اليوم الخميس بوجهاء ومشايخ الطائفة العلوية، للتشجيع على التماسك المجتمعي والسلم الأهلي في الساحل السوري.

ودعا المحافظ جميع مكونات الشعب السوري إلى الاطمئنان، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي.

وأكد عثمان أن قوات الأمن والشرطة تقوم بمهامها لضبط الأمن في محافظة اللاذقية، ودعا الشعب إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال.

واندلعت، أمس الأربعاء، مظاهرات في عدد من مدن الساحل السوري إثر انتشار مقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي في مدينة حلب شمالي البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية بالإدارة السورية الجديدة أن حادثة اقتحام هذا المقام، وهو مزار ديني مقدس للطائفة العلوية، أقدمت عليه “مجموعات مجهولة خلال فترة تحرير حلب أواخر الشهر الماضي، لكنّ مروجيه عمدوا إلى الإيحاء بأنه وقع مؤخرًا”.

وأشارت إلى أنه على أثر تداول مقطع الفيديو هذا “حاول بعض الفلول الذين يتبعون النظام البائد في الساحل السوري استغلال الشائعات، وقاموا باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى”.

منع المحتوى الطائفي

من جانبها قالت وزارة الإعلام السورية في بيان “حرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعًا باتًّا تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري”.

وأكد البيان “ضرورةَ التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك”.

وشدد البيان على أن “أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية”.

العلويون بحمص يدعون إلى نبذ الطائفية

وفي محافظة حمص وسط سوريا دعا ممثلون من المجتمع الأهلي العلوي اليوم الخميس، إلى نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي وتسليم السلاح للجهات المختصة في مدة أقصاها 5 أيام.

جاء ذلك في بيان مصور بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقتل 14 شرطيا وإصابة 10 آخرين في كمين نصبته فلول نظام بشار الأسد ضد قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة في محافظة طرطوس، واندلاع مظاهرات في عدد من مدن الساحل السوري.

وجاء في الفيديو المصور: “بيان إلى أهلنا في محافظة حمص، نؤكد على نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي بكل وسائله”.

وأضاف البيان: “ونهيب بأبنائنا الإسراع في تسليم السلاح وحصره بيد السلطات المختصة، وتسهيل آلية التسليم والتسويات خلال مدة أقصاها 5 أيام”.