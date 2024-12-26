بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى (فيديو)

قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام ما يسمى عيد الأنوار “الحانوكاه” العبري.

واقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف بن غفير المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته.

ونشر الاحتلال الإسرائيلي وحدة خاصة في باحات الأقصى لتأمين الاقتحام، ومنع المصلين من الدخول تزامنًا مع اقتحام بن غفير.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين الفلسطينيين إلى ساحات الحرم.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس، في أول أيام عيد الأنوار اليهودي. وقال بن غفير في تصريح له من داخل باحات الأقصى: "لقد صعدت هذا الصباح إلى جبل الهيكل تكريما لعيد الحانوكا، وصليت من أجل سلام جنودنا، وعودة المختطفين والأحياء… pic.twitter.com/SHGehlu6Ar — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) December 26, 2024

دعوة لاقتحامات واسعة

وقد دعت جماعات “الهيكل” المتطرفة لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد “الحانوكاة” اليهودي في 25 من الشهر الجاري.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.