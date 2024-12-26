تقارير عن إسقاط الطائرة الأذرية بصاروخ روسي وتعليقات من آستانا وموسكو

قال مسؤولون في كازاخستان، اليوم الخميس، إن التحقيق بشأن سقوط طائرة الركاب الأذرية لم يتوصل بعد إلى نتيجة مؤكدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نائب رئيس الوزراء كانات بوزومباييف أنه لا يستطيع تأكيد فرضية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة، أو نفيها.

وقال المدعي العام المكلف بالنقل في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة إن التحقيق لم يتوصل بعد إلى أي شيء يشير إلى إسقاط الدفاعات الجوية الروسية لطائرة الركاب الأذرية، التي تحطمت أمس الأربعاء.

وفي موسكو، قال الناطق باسم “الكرملين” دميتري بيسكوف إنه سيكون من غير المناسب التعليق قبل أن يصل تحقيق السلطات في كازاخستان إلى نتائج.

وأضاف المسؤول الروسي تعليقا على تقارير عن احتمال تعرض الطائرة لإطلاق نار من الدفاعات الجوية الروسية أن “من الخطأ بناء فرضيات قبل ظهور نتائج التحقيق”.

إسقاط

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وكالة “رويترز” عن “أربعة مصادر مطلعة في أذربيجان أن منظومة دفاع جوي روسي هي التي أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأذرية في كازاخستان”، التي أسفر تحطمها عن مقتل 38 شخصا.

ونقلت عن أحد المصادر المطلعة على التحقيق في الحادث في أذربيجان لـ”رويترز” أن النتائج الأولية أظهرت أن الطائرة أسقطها نظام دفاع جوي روسي من طراز “بانتسير-إس”، وأن أنظمة الحرب الإلكترونية عطلت اتصالاتها لدى اقترابها من العاصمة الشيشانية غروزني.

وانطلقت طائرة الركاب من باكو عاصمة أذربيجان في طريقها إلى غروزني في جنوب روسيا، قبل أن تنحرف عن مسارها مئات الكيلو مترات عبر بحر قزوين.

وتحطمت الطائرة على شاطئ بحر قزوين بعد ما قالت هيئة مراقبة الطيران الروسية في وقت سابق إنها حالة طوارئ ربما نجمت عن اصطدام بسرب طيور.

وذكر موقع “فلايترادار 24” المتخصص في تتبّع الرحلات الجوية أن الطائرة شهدت “تدخّلات ملحوظة في نظام “جي بي إس” العالمي لتحديد المواقع، مشيرا إلى أنها “توقّفت عن إرسال بيانات الموقع لبضع دقائق”.

بدورها نقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين أذريين أن الطائرة تعرضت لهجوم من نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير-إس”.

البرازيل

من جهة أخرى، ذكرت وكالة “رويترز” أن البرازيل أرسلت 3 محققين من سلاح الجو إلى كازاخستان للمشاركة في التحقيق في حادث تحطم الطائرة، من طراز “إمبراير” برازيلية الصنع.

وقالت القوات الجوية البرازيلية إن المحققين “سيقدمون الدعم الفني” للتحقيق الذي تجريه السلطات في كازاخستان بموجب القواعد الدولية المعروفة في قطاع الطيران بالاسم القانوني “الملحق 13”.

ونجا 32 شخصا من أصل 67 شخصا كانوا على متن الطائرة، التي كانت تقل 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم.