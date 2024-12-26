سوريا.. عملية أمنية في طرطوس لملاحقة “فلول” الأسد

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت، اليوم الخميس، عملية لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف محافظة طرطوس غربي البلاد.

وذكرت الوكالة أن “إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية تطلق عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس”.

وذكرت (سانا) أن إدارة العمليات العسكرية تمكنت ضمن عملية ضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي التي أطلقتها بالمحافظة من تحييد عدد من فلول مليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس بينما تستمر في مطاردة آخرين.

وأعلن وزير الداخلية في الإدارة السورية الجديدة محمد عبد الرحمن، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة سانا، مقتل 14 شرطيًا وإصابة 10 آخرين “في كمين نصبته فلول نظام بشار الأسد ضد قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة في محافظة طرطوس”.

مظاهرات

واندلعت، أمس الأربعاء، مظاهرات في عدد من مدن الساحل السوري إثر انتشار مقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي في مدينة حلب شمالي البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية بالإدارة السورية الجديدة أن حادثة اقتحام هذا المقام، وهو مزار ديني مقدس للطائفة العلوية، أقدمت عليه مجموعات مجهولة خلال فترة تحرير حلب أواخر الشهر الماضي، لكنّ مروجيه عمدوا إلى الإيحاء بأنه وقع مؤخرًا.

وأشارت إلى أنه على إثر تداول مقطع الفيديو هذا “حاول بعض الفلول الذين يتبعون النظام البائد في الساحل السوري استغلال الشائعات، وقاموا باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى”.