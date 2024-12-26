سياسة|سوريا

سوريون يبحثون عن أقاربهم المفقودين بوضع صورهم في ساحات دمشق العامة (فيديو)

دمشق المرجة مفقودون
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26/12/2024-|آخر تحديث: 26/12/202412:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

حوّل سوريون ساحات عامة وشوارع رئيسة في العاصمة دمشق إلى أماكن للإعلان عن ذويهم الذين اختفوا خلال حكم نظام أسرة الأسد.

ومن بين تلك الساحات، “ساحة المرجة” أو “ساحة الشهداء” وسط العاصمة، التي تمتلئ جدرانها بمئات الصور لأشخاص مفقودين تأمل أسرهم في العثور عليهم، أو معرفة مصيرهم.

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والتقى مراسل الجزيرة مباشر في الساحة مع شخصين قدما من دير الزور، شرقي البلاد، قالا إنهما وصلا إلى العاصمة بعد سقوط نظام الأسد بحثا عن أي معلومة قد تقود لمعرفة مصير ذويهم.

وذكرا أن المفقودين جميعهم تم القبض عليهم في حواجز أمنية تابعة للنظام.

وعقب سقوط نظام الأسد، تم العثور على العشرات من السجون وإطلاق سراح آلاف السجناء، الذين كان النظام يعتقلهم.

كما تم العثور على عدد كبير من المقابر الجماعية، وسط تقديرات بقتل النظام السابق آلاف المعتقلين ودفنهم بشكل سري منذ اندلاع الثورة عام 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر

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