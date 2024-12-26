شاهد: الشرع يلتقي مدير المخابرات العراقية لبحث تطورات سوريا وأمن الحدود

التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري في دمشق الإدارة السورية الجديدة، وفقا للمتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على سقوط نظام بشار الأسد.

وقال مراسل الجزيرة إن الوفد العراقي التقى في قصر الشعب بدمشق أحمد الشرع رئيس الإدارة السورية الجديدة، وحضر اللقاء من الجانب السوري أنس الخطيب مسؤول المخابرات في الإدارة السورية الجديدة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية إن “وفدا عراقيا برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين”.

لقاء يجمع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب مع السيد حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي#القيادة_العامة pic.twitter.com/HBBjUlry0A — إدارة العمليات العسكرية (@aleamaliaat_ale) December 26, 2024

وكانت حكومة بغداد قد شددت بعد سقوط الأسد على “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي يتشارك معها العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي أن بلده “ليس ضد التواصل مع الإدارة (الجديدة) في سوريا طالما هناك مصلحة لاستقرار سوريا والمنطقة”.

ومنذ أيام يتوافد على دمشق مسؤولون من دول عربية وإقليمية، لإجراء مباحثات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وفي سياق الانفتاح الدولي على سوريا، استأنفت تركيا وقطر عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بدمشق، في خطوة تعكس تحولات كبيرة في العلاقات مع سوريا.